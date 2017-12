tempo di lettura 2'

Come da tradizione è la commedia italiana a conquistare la vetta della classifica a Natale, ma vista la difficoltà proprio di questo genere durante le festività 2017 non c’è da gioire: ieri infatti sono stati incassati solo 4.5 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 5.4 milioni del 2015 dicembre 2016 che già aveva visto un forte calo (tanto che quest’anno è stato uno dei peggiori Natali di sempre al botteghino italiano).

Poveri ma Ricchissimi incassa 913mila euro (in leggero calo rispetto al milione incassato un anno fa da Poveri ma Ricchi) e sale a 2.8 milioni complessivi. Scende così al secondo posto Star Wars: Gli Ultimi Jedi, che incassa 672mila euro e arriva a 9.7 milioni complessivi, in linea più con gli incassi di Rogue One che con quelli di Il Risveglio della Forza.

Al terzo posto Wonder incassa 621mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi, mentre al quarto posto troviamo Assassinio sull’Orient Express, con 448mila euro e la seconda miglior media della classifica (11.1 i milioni raccolti finora). Riesce a rientrare nella top-five Natale da Chef, che incassa 439mila euro e sale a soli 1.4 milioni di euro, mentre Ferdinand al sesto posto incassa 419mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi.

Apre al settimo posto The Greatest Showman, in linea con l’esordio non esaltante negli Stati Uniti. Il film incassa 322mila euro con una media di quasi mille euro: seguiremo l’andamento nei prossimi giorni.

All’ottavo posto La Ruota delle Meraviglie di Woody Allen incassa 262mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi, mentre al nono posto Dickens incassa 157mila euro e sale a 416mila euro complessivi. Riesce a rientrare per il rotto della cuffia in top-ten Super Vacanze di Natale, che incassa 56mila euro e sale a 449mila euro complessivi, la metà di quanto incassò l’anno scorso Natale a Londra nel solo giorno di Natale.