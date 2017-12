tempo di lettura 2'

domina la classifica americana il giorno di Natale, conquistando 100 milioni di dollari in quattro giorni e portandosi così a 397 milioni di dollari in soli undici giorni (777 nel mondo). Il film è sotto di circa 175 milioni di dollari rispetto a Il Risveglio della Forza, anche se davanti a sè ha la settimana più ricca dell’anno al box-office americano e potrebbe recuperare non poco, contribuendo all’avvicinamento complessivo del 2017 al record annuale del 2016. Nel frattempo, la Disney ha già raggiunto i 6 miliardi di dollari in incassi globali per la seconda volta nella sua storia, una cifra mai raggiunta prima da alcuna major.

Si appresta invece a chiudere l’anno con una notizia positiva la Sony: Jumanji: Benvenuti nella Giungla raccoglie ben 52 milioni di dollari nel weekend lungo, che diventano 68 in sei giorni, una cifra decisamente più alta del previsto. Costato 90 milioni di dollari, il film potrebbe riservare qualche sorpresa anche nei prossimi giorni.

Al terzo posto Pitch Perfect 3 si contrappone ai primi due film in classifica ma non soddisfa con soli 25.6 milioni di dollari in quattro giorni, nettamente al di sotto dei quasi 70 milioni con cui esordì il secondo film (ma era il mese di maggio e la competizione era inferiore).

Quarta posizione per The Greatest Showman, che incassa 18.6 milioni di dollari in cinque giorni (di cui 14 nei quattro giorni da venerdì a lunedì): ricordiamo che è costato quasi 90 milioni di dollari.

Quinta e sesta posizione per due film d’animazione: Ferdinand incassa 9.6 milioni (29.1 milioni complessivi), mentre Coco raccoglie 7.3 milioni (163.5 milioni complessivi).

Al settimo posto Downsizing incassa 7.2 milioni di dollari in quattro giorni: un tonfo non indifferente per un film costato quasi 70 milioni di dollari.

All’ottavo posto L’Ora più Buia incassa 5.4 milioni di dollari, per un totale di 8.2 milioni di dollari, mentre al nono posto si piazza l’altro flop del Natale, Father Figures: solo 4.9 milioni in quattro giorni, con una media di soli 1.600 dollari.

Chiude la top-ten The Shape of Water, che incassa 4.3 milioni di dollari e sale a 8.8 milioni complessivi.

Sale al sedicesimo posto Chiamami col tuo Nome, che incassa un milione in quattro giorni (oltre novemila dollari di media in soli 114 cinema) e sale a 3.3 milioni complessivi. Al diciassettesimo posto, infine, troviamo The Post: il film di Steven Spielberg incassa 830mila dollari in nove cinema, con una media di oltre 90mila dollari per sala.

Vi ricordiamo che oggi usciranno anche Tutti i Soldi del Mondo, Molly’s Game e Il Filo Nascosto. Il primo verrà distribuito su scala nazionale, mentre gli altri due usciranno in limitata.

Fonte: BOM