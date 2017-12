tempo di lettura 1'

Si è spenta domenica a 68 anni a causa di un cancro, ballerina e attrice vedova di Robert Urich e soprattutto tra i protagonisti di

Nel celebre adattamento cinematografico del musical di Rodgers e Hammerstein interpretò Louisa Von Trapp, terzogenita dei sette bambini Von Trapp. “Heather faceva parte della ‘famiglia’, non c’è altro modo di definire i membri del cast. E tra i bambini, Heather era il membro sempre allegro e positivo del gruppo, non vedeva l’ora di rivedere tutti alla riunione successiva. Siamo stati fortunati a conoscerla, e vivrà per sempre in un film stupendo. Ci mancherà”, questo il commento di Ted Chapin, presidente della Rodger & Hammerstein Organization.

Nella sua carriera lavorò anche a film come Hawaii, Piranha e a serie tv come Bonanza e La Fuga di Logan. Aveva 14 anni quando venne selezionata per il cast del musical di Robert Wise con Julie Andrews e Christopher Plummer, che finì per vincere cinque Oscar.

I am filled with infinite sadness tonight. My precious friend and SOM sister Heather Menzies passed away this evening. Devastated. — Kym Karath (@KymKarath) December 25, 2017

Fonte: Variety