Il dibattito sunon accenna ad attenuarsi, soprattutto sui social network. La pagina Facebook ufficiale della saga ha diffuso, qualche giorno fa, un video con l’audizione di Kelly Marie Tran per la parte di, personaggio inedito che fa il suo debutto nel film di Rian Johnson e che è stato al centro di alcune polemiche da parte dei fan.

Numerosi i commenti negativi sotto il video, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione degli admin, che hanno deciso di rispondere “a tono” a chi sostiene che Rose alla fine non sia un’eroina come invece viene definita:

Ha impedito a quattro disertori della Resistenza di rubare delle capsule di salvataggio. Ha contribuito alla creazione di un piano che permettesse alla Resistenza di sfuggire al Primo Ordine. Ha persuaso uno stalliere di Fathier a permettere a lei e Finn di fuggire da Canto Bight. Ha condotto un’importante ricerca delle risorse disponibili per la Resistenza su Crait. Ha salvato Finn da una catena di eventi che gli avrebbe fatto perdere la vita. Per un personaggio che non ha fatto assolutamente niente è impressionante, davvero impressionante.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

