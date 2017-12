tempo di lettura 2'

Tra le tante informazioni fornite dal volume Star Wars: The Last Jedi – The Visual Dictionary, di, troviamo anche l’ubicazione del pianeta Ahch-To, nel quale è presente la misteriosa e remota isola che Rey raggiunge alla fine dee sulla quale si trova all’inizio de

Ahch-To si trova nella fascia più lontana dell’Orlo Esterno, ai margini delle Regioni Sconosciute, ed è dunque particolarmente difficile da trovare. Nel volume, il pianeta è descritto come un mondo le cui informazioni si perdono nei tempi remoti e in antiche leggende. Orbitando tra due soli, Ahch-To è per la maggior parte ricoperto da un vasto oceano, nel quale sono presenti alcuni arcipelaghi.

Ecco la mappa presente nel volume di Hidalgo:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB