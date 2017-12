Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il regista e l’attore sono tornati a parlare della questione durante gli impegni stampa americani della pellicola. Interpellati da Collider circa il poco tempo a disposizione hanno dichiarato:

Scott: Per prima cosa in una situazione del genere devi valutare i rischi e gli ostacoli che hai davanti. Date, posti, luoghi. Una volta che sei riuscito a lavorare su questi elementi, l’importante è ottenere quello che vuoi, nello specifico lui [indica Plummer che ridacchia, ndr.]. Era lui la chiave. Una volta ottenuta, si è trattato solo di far combaciare i pezzi.

Plummer [sulla mancanza di tempo per studiare la parte, ndr.]: Il fatto è che Jean Paul Getty era un solitario e, in ogni caso, non ci sarebbe proprio stato tutto questo materiale da studiare. Non stava mai sotto alla luce del riflettore, la evitava proprio. Cosa che ai miei occhi l’ha reso anche più affascinante. La sua voce? Praticamente non ci sono file. Solo foto principalmente, quindi ho dovuto impiegare il mio istinto. Ho seguito principalmente le indicazioni dell’autore dell’ottima sceneggiatura.