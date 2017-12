tempo di lettura 2'

Durante gli impegni stampa di, Ridley Scott ha rilasciato un’intervista a Vulture in cui ha anche avuto modo di parlare di Blade Runner 2049 (trovate tutto in questo articolo ) e di rispondere alla domanda “Sei mai stato approcciato dalla Lucasfilm per uno Star Wars?”.

Il filmmaker ha rivelato di no e di non essere neanche interessato alla cosa:

Sarebbe troppo rischioso. Perché so quello che faccio [ride, ndr.]. Suppongo che a loro piaccia controllare le cose e a me piace avere il controllo di ciò che faccio. Quando dai 180 milioni di dollari a un ragazzo che ha alle spalle solo un film indipendente, non ha alcun senso. È fo**utamente stupido. Avete idea di quanto costino delle riprese aggiuntive? Milioni!

