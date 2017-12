tempo di lettura 2'

Le dichiarazioni dirilasciate durante gli impegni stampa dihanno tenuto banco perché la cronaca di normalissime divergenze fra lui esull’interpretazione del personaggio disi è trasformata principalmente in ricerca di facili click con titoli che hanno spesso omesso di dare un quadro completo del panorama.

Su BadTaste abbiamo già avuto modo di esporre i fatti qua e qua.

Nelle ore scorse, Mark Hamill ha preso parola su Twitter per puntualizzare ancora una volta la sua posizione. La star ha scritto:

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV

— @HamillHimself (@HamillHimself) 26 dicembre 2017