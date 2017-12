tempo di lettura 1'

Per un certo lasso di tempo, pareva che alla Fox avessero intenzione di sviluppare due pellicole collegate al brand di: quella di(poi diventata Alien: Covenant) e quella diche sarebbe stata un sequel diretto della storyline principale iniziata nel 1979. Anzi, nello specifico, avrebbe proseguito il racconto cominciato dacon Aliens.

La progettazione del film era arrivata a buon punto, con Blomkamp che condivideva concept e immagini e rilasciava dichiarazioni insieme ai possibili protagonisti Sigourney Weaver e Michael Biehn, ma tutto si è poi fermato lì perché la major e Ridley Scott hanno deciso di “cannibalizzare” il tutto (con risultati che, col senno di poi, potremmo definire tutt’altro che esaltanti).

Nelle ore scorse, Blomkamp è tornato a diffondere sui suoi social gli artwork e i concept della pellicola che non ha mai avuto modo di mettere in produzione.

Li trovate qua sotto:

Just going through the volume of art created for this never to be made aliens sequel. From environments to characters to set design, we did a lot. Mostly over 2015. pic.twitter.com/nkfwHu3OF7

— Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 27 dicembre 2017