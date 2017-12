tempo di lettura 2'

, regista die tra i produttori di, ha avuto modo di parlare dei piani per il futuro del franchise.

Il primo film è stato un grande successo al botteghino, incassando oltre un miliardo e seicento milioni di dollari. Come prevedibile il secondo capitolo, diretto da J.A. Bayona, è progettato anche per espandere la vicenda e aprire alcuni potenziali sviluppi futuri, da approfondire in un eventuale terzo film.

Come spiegato da Trevorrow:

Ho sempre avuto in mente la destinazione che volevo per il franchise. Mi ricordo di averne parlato con Steven Spielberg durante i lavori del primo Jurassic World. Con questo film siamo nel mezzo. […] Alla fine del secondo capitolo non troveremo un vero e proprio cliffhanger, ma il film è progettato affinché la gente voglia saperne di più su ciò che potrebbe accadere in seguito. I film di Jurassic Park avevano un finale più o meno “definitivo”. Nel lavorare con Derek Connolly, il mio co-sceneggiatore, abbiamo anche pensato su dove andare a parare in futuro.

E, a proposito della saga, Trevorrow ha avuto modo di spiegare su quali tematiche ha voluto spingere prima da regista e poi da produttore:

Parliamo di avidità. Il primo film è incentrato sul fatto che, se c’è denaro a disposizione, ci sarà anche chi vorrà fare le cose peggiori o le più stupide. Questo film si concentra un po’ più sulle responsabilità che abbiamo nei confronti di questi animali, nati proprio dalla nostra avidità, nonché su quelli che sono i peggiori istinti umani, alimentati proprio dalla disponibilità di denaro.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Fallen Kingdom di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.

