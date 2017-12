tempo di lettura 1'

Grazie all’ingresso in scena di tre importanti nuovi film la classifica italiana si smuove e non di poco. Dopo un Natale alquanto deludente al box-office, tornano a crescere gli incassi: ieri sono stati raccolti quasi 3.4 milioni di euro.

Debutta al primo posto Coco: il film d’animazione della Pixar apre con ben 683mila euro, proiettandosi verso un weekend decisamente ricco. Al secondo posto troviamo Wonder, che come previsto continua a tenere benissimo e raccoglie altri 453mila euro, per un totale di 3.6 milioni di euro.

Scende al terzo posto Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con 426mila euro e un totale di 12.2 milioni di euro. Al quarto posto apre Napoli Velata: i 368mila euro di giovedì lasciano ben sperare per un buon weekend e soprattutto un risultato più soddisfacente di Rosso Istanbul, che aveva chiuso a soli 1.6 milioni totali. Al quinto posto Come un Gatto in Tangenziale debutta con 343mila euro.

Seguono Ferdinand (265mila euro, ovviamente paga l’uscita di Coco e sale a 3.3 milioni complessivi), Assassinio sull’Orient Express (211mila euro, 12.3 milioni complessivi), The Greatest Showman (188mila euro, 4.5 milioni complessivi), Poveri ma Ricchissimi (185mila euro, 4.5 milioni complessivi) e La Ruota delle Meraviglie (73mila euro, 2.1 milioni complessivi). Da notare come Natale da Chef sia scivolato fuori dalla top-ten.