tempo di lettura 1'

“I film erano (e rimangono) semplicemente buoni. Non ho mai aspirato alla grandezza, mi sono accontentato di atterrare sul terreno di un prodotto buono quanto basta. Se per te i miei lavori non sono più dei buoni film, mi dispiace. Ma non è cambiato nulla: per me, sia come regista che come spettatore, rimangono buoni quanto basta.” Così il regista e sceneggiatoreha risposto ad un fan su Twitter che si rivolgeva a lui affermando che in passato l’autore aveva realizzato dei grandi film (a differenza – probabilmente – dei suoi ultimi progetti).

Nel tempo titoli come Dogma e Clerks sono diventati dei veri e propri cult della settima arte. Ricordiamo che il regista è attualmente al lavoro su Jay e Silent Bob: Reboot con Jason Mewes e lo stesso Smith.

Potete leggere il tweet qui di seguito:

No I didn’t: the films were (and remain) merely good enough. I never aspired to greatness – but I stuck the landing on good enough-ness. If my flicks aren’t good enough for you any longer, I’m sorry. But nothing has changed: they’ve always been just good enough for me. And TO me. https://t.co/pbjzmHvUSv

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 28 dicembre 2017