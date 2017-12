tempo di lettura 1'

si prepara a dominare il weekend lungo di Capodanno negli Stati Uniti. Ieri il film di Rian Johnson ha incassato altri 19 milioni di dollari, salendo a ben 483.8 milioni in due settimane di sfruttamento: si tratta di circa il 29% in meno rispetto anello stesso tempo, e del 23% in più rispetto a. L’idea è che tra venerdì e lunedì la pellicola possa raccogliere circa 70 milioni di dollari, e che nel weekend superi il miliardo di dollari nel mondo e il mezzo miliardo negli Stati Uniti.

Seconda posizione per Jumanji: Benvenuti nella Giungla, che incassa 17.7 milioni di dollari e sale a 137 milioni in dieci giorni, un ottimo risultato (peraltro in crescita del 40% rispetto a venerdì scorso). Nel weekend potrebbe pareggiare gli incassi degli Ultimi Jedi, con 65/70 milioni.

Seguono venerdì Pitch Perfect 3 (6.6 milioni), The Greatest Showman (5.3 milioni) e Ferdinand (4.5 milioni).