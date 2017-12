Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 8'

Come mai proprio il tema del giorno dei morti?

Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo film, io e Darla (Darla K. Anderson, produttrice), con cui avevo già lavorato a Toy Story 3, abbiamo proposto tre idee differenti. Una era appunto quella che riguardava il giorno dei morti, idea a cui tenevo molto perché da tempo ero interessato a questa celebrazione, mi attirava l’iconografia di questa festa. C’è qualcosa di interessante e sconcertante in questi scheletri che sono coloratissimi e volevo saperne di più a riguardo. Ho fatto ricerca e più ne sapevo più capivo l’importanza di questa celebrazione che vuole ricordare i cari che non ci sono più. Ho capito il potenziale di una storia unica, mai fatta prima alla Pixar. Questi sei anni impiegati per fare il film ne sono valsi certamente la pena.

Quale sono i punti fondamentali della Pixar che troviamo in Coco?

Strano ma vero quando iniziamo a lavorare su un film non sappiamo ancora quali saranno i temi che andremo a toccare, in questo caso avevamo solo l’idea generale di fare una storia che riguardasse il Dìa de Los Muertos, nulla di più di quello. Nessun personaggio, nessuna trama. In genere poi si sviluppa tutto successivamente. Nel caso di Coco il personaggio è questo ragazzino, Miguel: abbiamo cercato di capire chi fosse, cosa volesse fare nella vita… un passo dopo l’altro abbiamo scritto una storia ricca e divertente. In questo caso tutto girava intorno al giorno dei morti, al ricordare i propri cari defunti, volevo raccontare una storia che potesse svolgersi solo in quel giorno.

Alla Pixar avete una sorta di lista di argomenti che volete trattare in ogni film che fate?

No, non c’è! Sappiamo ovviamente che vogliamo fare film in cui tutti si possano riconoscere e che siano interessanti, ma non c’è nessuna lista di questo tipo. Facciamo film che vorremmo guardare. Quando esco da un cinema e mi sento ispirato dal film che ho appena visto in genere si tratta di un film divertente, ma anche spaventoso e genuinamente commovente. Ci sono molti film che hanno queste caratteristiche, e quando facciamo del nostro meglio copriamo anche noi tutti questi aspetti, ma non facciamo il processo inverso, ovvero di partire volendo coprire tutti quegli aspetti. Abbiamo un’ora e mezza per portare il pubblico a vivere una avventura e voglio che provino svariate sensazioni.

Come avete gestito il fatto di non rendere gli scheletri troppo spaventosi?

Sapevamo fin dall’inizio che il film avrebbe dovuto intrattenere, divertire. Sapevamo quale fosse il tono, e non riguardava la morte in sé o il fatto di fare paura, bensì l’occasione per un bambino di incontrare persone che non avrebbe potuto incontrare in altre situazioni. Tutti noi ci siamo chiesti da dove veniamo, chi ha fatto parte in passato della nostra famiglia ma che non abbiamo mai potuto incontrare. Siamo fortunati se conosciamo le loro storie ma spesso non è cosi, spesso sono parenti di cui conserviamo solo una foto ma sappiamo poco. Questo è uno dei temi centrali.

Volevate anche rendere la morte stessa meno spaventosa?

Sì, la celebrazione dei morti riguarda proprio questo. Tutti i film che parlano dell’aldilà parlano di speranza, ti rassicurano, ti dicono di non avere paura della morte.

Coco si inserisce perfettamente nel trend attuale di Hollywood di diversificare le storie proposte.

Credo che sia un passo nella giusta direzione anche se non è il motivo per il quale abbiamo deciso di girare il film. Ma credo che sia fantastico aver avuto la possibilità di approfondire e mostrare una cultura che molte persone non conoscono, è bello parlare di storie che anche se non fanno necessariamente parte della tua cultura, di quello in cui credi tu, alla fine ti ci puoi rispecchiare. C’è stata anche l’opportunità di avere un cast interamente fatto da attori latini, cosa che non capita spesso.

Ma è stato difficile rappresentare una storia culturalmente molto specifica e renderla attraente anche per un pubblico eterogeneo?

È la prima volta che capita alla Pixar, la prima volta che facciamo un film così culturalmente specifico. Il giorno che ho presentato l’idea a John Lasseter ero molto eccitato, vedevo davvero le potenzialità della storia. Allo stesso tempo ero intimorito perché sentivo il peso di portare sugli schermi qualcosa mai fatto prima, a partire del fatto che non sono latinoamericano, e che a qualcuno avrebbe potuto dare fastidio che a dirigere un film di queso tipo non fosse un regista latinoamericano. Ma alla fine ho pensato che fosse una occasione unica, quindi la possibilità di raccontarla mi ha dato la spinta a cercare di raccontarla nel modo più fedele e giusto rispettando le tradizioni, ci siamo infatti circondati di persone culturalmente preparate che hanno fatto da consulente. Hanno seguito il film nelle varie fasi, la cosa più difficile è stata sicuramente essere culturalmente rispettosi. E ovviamente tutti i dipendenti alla Pixar di origine messicana o latinoamericana hanno voluto fortemente fare parte del progetto.

Che tipo di consulenti?

Tre in particolare. Abbiamo lavorato con Marcela Davison Aviles, direttrice de Il Camino Arts, con Octavio Solis che è un drammaturgo latinoamericano e con Lalo Alcarez, un cartonista americano-messicano. Ma anche altre persone, una musicista esperta di musica messicana, esperti del giorno dei morti, persone che gestiscono musei in vari parti del Messico, alcuni professori, o in altri casi anche… mamme. Abbiamo cercato di avere una vasta gamma di persone in modo da avere più ispirazioni cercando di farlo in maniera accurata. Volevo che il pubblico messicano e latinoamericano fosse contento del film.