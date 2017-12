tempo di lettura 1'

Il 2017 è stato un anno importantissimo per. Nell’anno in cui la saga compie 40 anni, infatti, la Disney ha annunciato l’acquisizione della 20th Century Fox (riunendo tutti i diritti della saga, anche quelli di Una Nuova Speranza), mentre un’altra acquisizione, quella della Lucasfilm, ha… finito di ripagarsi.

L’altroieri infatti, con il superamento dei 900 milioni di dollari in incassi globali di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, i nuovi film della saga prodotti dalla Disney hanno superato i 4 miliardi di dollari complessivi in incassi globali, raggiungendo i 4.06 miliardi spesi dalla major per acquisire la Lucasfilm nel 2012. La cifra include i 2.07 miliardi di Star Wars: il Risveglio della Forza, gli 1.05 miliardi di Rogue One e appunto i 940 milioni di Gli Ultimi Jedi.

Ovviamente si tratta di una cifra simbolica: intanto bisogna tenere presente che circa la metà degli incassi rimangono nelle tasche degli esercenti, inoltre andrebbero presi in considerazione i profitti (quindi togliendo le spese di produzione, marketing e distribuzione). Infine, andrebbero inclusi anche i profitti generati da merchandise, licenze, fumetti, libri, videogiochi, attrazioni nei parchi a tema e home video di tutta la saga (Il Risveglio della Forza, solo di DVD e Blu-Ray negli USA, ha raccolto oltre 200 milioni). Insomma, è probabile che la Disney abbia recuperato l’investimento già da qualche tempo.

Fonte: The Hollywood Reporter