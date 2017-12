tempo di lettura 1'

Ilè stato un anno particolare per ilcon pellicole che, malgrado il brand o le aspettative, non sono riuscite ad ottenere i risultati sperati neanche tenendo conto della fiducia riposta nel feedback dei nuovi mercati – Cina, Russia, Sud America. Piazze che, fino a una decina di anni fa, neanche venivano tenute in considerazione dalle major e che ora sono invece fondamentali per la riuscita commerciale dei cosiddetti “pop-corn movies”.

A prescindere dai dollari incassati o dalle critiche ricevute, sulle pagine di BadTaste abbiamo discusso di ognuna di queste pellicole (così come di quelle “minori” e/o festivaliere). Entro breve pubblicheremo le abituali chart curate dai nostri recensori che spazieranno fra le varie categorie. Intanto, come ogni anno, vi proponiamo la classifica, a cura del sottoscritto, dei dieci migliori blockbuster e delle tre più cocenti delusioni di questi 12 mesi di cinema “mainstream”.

Potete scoprire le varie posizioni grazie alla fotonotizia qua sotto!