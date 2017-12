tempo di lettura 2'

Tra le nostre abituali classifiche di fine anno non poteva mancare quella dedicata ai trailer più visti su Badtaste.

Chiaramente, dal momento che le variabili in gioco sono diverse, non necessariamente i numeri del nostro portale corrispondono a quelli totali nel resto del mondo. Avengers: Infinity War – che è risultato il trailer più visto nella storia – ad esempio è assente dalla classifica. Per realizzare la lista abbiamo infatti tenuto conto esclusivamente del traffico generato sulle pagine del sito.

Ecco quindi i risultati.

5° POSTO – THOR: RAGNAROK

Il trailer più visto in questo caso è il teaser approdato in rete il 10 aprile. Sulle note di Immigrant Song dei Led Zeppelin, l’anteprima ha conquistato per il suo stile diametralmente opposto a quanto ci era stato proposto in passato dal Dio del Tuono.

4° POSTO – LA BELLA E LA BESTIA

Il secondo trailer è arrivato in rete il 30 gennaio 2017 e ha conquistato i lettori con l’iconica canzone rivisitata da John Legend e Ariana Grande.

3° POSTO – SPIDER-MAN: HOMECOMING

La medaglia di bronzo quest’anno spetta a Spider-Man: Homecoming, con il trailer diffuso il 28 marzo.

2° POSTO – STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI

“Il tempo della fine dei Jedi è giunto“. Il primo trailer di Star Wars: Gli Ultimi Jedi diffuso il 14 aprile si piazza al secondo posto.

1° POSTO – IT

Il podio spetta al teaser trailer italiano di It, il film horror di Andy Muschietti, arrivato il 29 marzo e detentore del record di trailer più visto in assoluto fino a qualche mese fa.

Cosa ne pensate? Qual è stato il vostro trailer preferito? Ditecelo nei commenti!