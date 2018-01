tempo di lettura 2'

Incassi cinematografici globali in crescita nel 2017. Nell’anno che si è appena concluso sono stati infatti raccolti ben 39.92 miliardi di dollari, in crescita del 3% rispetto al 2016.

I dati diffusi da comScore domenica evidenziano come nonostante negli Stati Uniti sia stato registrato un calo generale del 2.3% rispetto all’anno prima, anche a causa della peggiore estate dell’ultimo decennio, il rialzo del 5% degli incassi internazionali e in particolare il balzo in avanti della Cina hanno favorito una performance mondiale da record (battendo quello del 2015, 38.9 miliardi di dollari).

28.8 i miliardi di dollari incassati fuori dagli Stati Uniti, grazie a performance di pellicole Disney come Star Wars: Gli Ultimi Jedi (1 miliardo di dollari), La Bella e la Bestia (1.2 miliardi di dollari), Guardiani della Galassia 2 e Thor: Ragnarok, e di film come Fast & Furious 8 (1.2 miliardi di dollari), Cattivissimo Me 3 (1 miliardo di dollari) e Wonder Woman.

Impennata, dicevamo, per la Cina dove nel 2017 gli incassi sono cresciuti del 22.3% in più per un totale di 8.59 miliardi di dollari in incassi (ma l’Hollywood Reporter corregge la crescita al 13.4%, sottolineando come a inizio 2017 il ministero dei media abbia deciso arbitrariamente di conteggiare come incassi anche i diritti di prevendita dei servizi di vendita dei biglietti online, cosa che non viene fatta nel resto del mondo). Dopo la frenata del 2016, quindi, si torna a parlare di un probabilissimo sorpasso degli Stati Uniti nel corso dei prossimi anni come più grande mercato cinematografico del mondo. Nel 2017 la Cina è già diventata il paese con il più alto numero di schermi al mondo: 50.776, nel corso dell’anno ne sono stati aperti in media 26 nuovi al giorno.

Le pellicole internazionali hanno raccolto circa il 46% degli incassi (in crescita rispetto alla quota mercato del 42% del 2016). Tra i film americani di maggior successo in Cina vi sono Fast & Furious 8 (392.8 milioni di dollari, record per un film non cinese), Transformers: L’Ultimo Cavaliere (228.8 milioni di dollari) e Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar (172.3 milioni di dollari). Ottima performance anche per i film non cinesi e non americani, come l’indiano Dangal, che ha raccolto la bellezza di 193.1 milioni di dollari.

Ma la parte del leone l’ha fatta il cinema cinese: Wolf Warrior 2 ha incassato ben 870 milioni di dollari, mentre Never Say Die ne ha incassati 334 e Kung Fu Yoga di Jackie Chan ne ha raccolti 254.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Variety, THR