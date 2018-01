tempo di lettura 4'

Il 2018 sarà un anno ricco anche per il cinema di animazione. Molte le pellicole animate attese nelle sale, prodotte da diversi studi e rivolte a un pubblico vasto e variegato. In alcuni casi, si parla di attesi ritorni, in altri di film originali. Diverse le tecniche: CGI, ibrida animazione/live action, stop-motion.

Ecco dunque alcuni dei film animati più attesi per il nuovo anno:

Gli Incredibili 2

Uscirà il 15 giugno 2018 negli USA e a settembre in Italia. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Hotel Transylvania 3: Una Vacanza Mostruosa

Terzo capitolo della saga di Hotel Transylvania, in arrivo nelle sale ad agosto del 2018. Nel nuovo film, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.

L’isola dei Cani

È il nuovo atteso film di Wes Anderson. È ambientato in Giappone e segue l’odissea di un ragazzo alla ricerca del suo cane. L’uscita nelle sale è fissata al 23 marzo 2018. Tuttavia, il lungometraggio debutterà il 15 febbraio, inaugurando la 68esima edizione del Festival di Berlino. È la prima volta che un film d’animazione dà il via alle danze della Berlinale.

Nel ricchissimo cast vocale ci sono Courtney B. Vance, Frances McDormand, Edward Norton, Yoko Ono, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bryan Cranston, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Kunichi Nomura, Akira Ito, Akira Takayama e Koyu Rankin.

Ralph Breaks the Internet

Sequel di Ralph Spaccatutto, arriva in USA il 9 marzo 2018. Nel film torneranno Ralph (John C. Reilly) e Vanellope (Sarah Silverman), oltre al Sergente Calhoun (Jane Lynch), mentre alla regia vi saranno Rich Moore (già co-regista di Ralph Spaccatutto e Zootropolis) e Phil Johnston (qui al suo debutto come regista dopo aver scritto Ralph Spaccatutto e Zootropolis).

La trama sarà ambientata sei anni dopo i fatti del primo film (proprio come la distanza tra il primo e il secondo film); quando un router wi-fi viene collegato alla sala giochi dove vivono i personaggi, Ralph e Vanellope intraprendono una avventura che li farà viaggiare attraverso il world wide web.

Spider-Man: Un Nuovo Universo

Uscirà il 14 dicembre 2018 negli USA, a Natale in Italia. Il film è incentrato sull’Uomo Ragno di Miles Morales, che nei fumetti ottiene i poteri quando un ragno geneticamente modificato proveniente dai laboratori delle Osborn Industries finisce nello zaino di suo zio Aaron Davis, un criminale incallito. Inizialmente Morales non vuole essere un supereroe, ma si sente costretto a farlo quando lo Spider-Man originale muore cercando di salvare la sua famiglia.

A doppiare morales nella versione originale vi sarà Shameik Moore, mentre Mahershala Ali sarà Aaron Davis e Brian Tyree Henry sarà Jeffierson Davis. Nel cast anche Liev Schreiber, che doppierà il villain ancora avvolto nel mistero.

I Primitivi

Al cinema dall’8 febbraio, segna il ritorno sul grande schermo della Aardman, uno degli studi di animazione più amati al mondo e del regista Premio Oscar Nick Park, creatore di Wallace & Gromit, Galline in Fuga e Shaun Vita da pecora. Nel cast vocale italiano anche Riccardo Scamarcio e Paola Cortellesi.

Sherlock Gnomes

È il sequel del film animato del 2011 Gnomeo e Giulietta. La pellicola, diretta da John Stevenson (Kung Fu Panda) e scritta da Kevin Cecil e Andy Riley, approderà nelle sale americane il 23 marzo 2018 (ad aprile in Italia). Tra i doppiatori originali torneranno James McAvoy e Emily Blunt nei ruoli di Gnomeo e Giulietta. Mentre Sherlock Gnomes avrà la voce di Johnny Depp.

Il Grinch

È il nuovo film di animazione targato Illumination Entertainment, lo studio d’animazione padre di Cattivissimo Me e di Minions. Il protagonista, lo ricordiamo, in originale avrà la voce di Benedict Cumberbatch. Diretto da Pete Candeland e Yarrow Cheney, e prodotto da Chris Meledandri, Janet Healy e Scott Mosier, il film debutterà nelle sale americane il 9 novembre 2018.

Peter Rabbit

Prodotto dalla Sony, sarà un ibrido tra live-action e animazione: gli effetti visivi saranno curati da Animal Logic, studio che ha già lavorato a The LEGO Movie. James Corden sarà la voce del coniglio protagonista. Alla regia c’è Will Gluck.

La produzione è iniziata in Australia nel gennaio del 2017. La pellicola dovrebbe arrivare nelle sale a marzo. La Sony pianifica inoltre il lancio di un vasto merchandise in contemporanea all’uscita del film.

Smallfoot – Il mio Amico delle Nevi

Film d’animazione che rivisita la leggenda di Bigfoot, in arrivo nelle nostre sale a ottobre del 2018. Diretto da Karey Kirkpatrick (La Gang del Bosco), la pellicola vanta tra i suoi doppiatori in lingua originale Channing Tatum, James Corden, Zendaya (Spider-Man: Homecoming), Common, LeBron James, Gina Rodriguez (Jane the Virgin), Danny DeVito, Yara Shahidi, Ely Henry e Jimmy Tatro.