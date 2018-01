Spoiler

tempo di lettura 2'

Tra i personaggi deche fanno ritorno introviamo il Generale Hux (Domnhall Gleeson) e il Capitano Phasma (Gwendoline Christie). Nel romanzo Phasma di Delilah Dawson, apprendiamo che Armitage Hux è stato cresciuto all’interno del Primo Ordine e che suo padre, Brendol Hux, ha in precedenza servito l’Impero Galattico. Nel libro, si parla anche di un’alleanza tra Armitage e Phasma per cospirare contro Brandol. I due, in effetti, sono arrivati proprio ad assassinare Brandol.

In Star Wars: The Last Jedi – The Visual Dictionary, Pablo Hidalgo descrive la vicenda di Hux in maniera dettagliata:

Hux è responsabile della morte di miliardi di persone, avendo dato l’ordine di fare fuoco dalla Base Starkiller contro il sistema di Hosnian. È un uomo senza scrupoli che insegue solo il potere, e si è disfatto di molti nemici e anche di possibili successori, quando questi sono divenuti una minaccia. Tra questi, ha eliminato anche suo padre, il Generale Brendol Hux, il cui elevato prestigio agli albori del Primo Ordine aveva garantito ad Amitage un’infanzia dorata nel segno dei privilegi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: GeekTyrant