Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Tra le creature più strane e curiose presenti introviamo le cosiddette “thala-sirens”, grossi animali presenti sull’isola nella quale si è autoesiliato Luke Skywalker. In una scena del film, vediamo proprio Luke mungere una delle creature per procurarsi del latte.

Neal Scanlan, nel team degli effetti visivi del film, ha avuto modo di spiegare come è stata realizzata una grossa bestia che nel film appare “spiaggiata”, benché viva, sull’isoletta dove ha trovato dimora il grande Jedi.

Come spiegato da Scanlan:

All’inizio dei lavori del film, Rian Johnson mi disse che voleva degli animatronic e degli effetti speciali pratici da utilizzare in vere location. Quindi siamo andati sul posto [l’isola di Skellig Michael], abbiamo filmato le location e creato una mappa digitale, in modo da lavorare poi alle creature ai Pinewood Studios. La creatura che abbiamo costruito è alta 18 piedi ed è stata scolpita per essere posta tra le rocce, in modo da sembrare perfettamente seduta in quell’ambiente. È l’unica creatura che abbia mai trasportato con un elicottero! Avevamo due burattinai che la controllavano da fuori per muovere la parte superiore e altri due per la parte inferiore. Sul set c’erano solo altre tre persone, poi sono arrivati Mark Hamill e Daisy Ridley per girare. E quando Mark ha munto la creatura, uno dei burattinai ha fatto in modo che uscisse il latte!