tempo di lettura 1'

Il 2018 sarà molto importante per i cinecomic: i Marvel Studios e la 20th Century Fox saranno per la prima volta al cinema con 3 film ciascuno, la Sony “debutterà” con Venom dando vita al proprio universo cinematografico, mentre la Warner Bros. dovrà raccogliere i cocci di Justice League e proporre al mondo il film in solitario di Aquaman.

In tutto i film di supereroi in arrivo l’anno prossimo saranno otto, dall’attesissimo Avengers: Infinity War, prima parte del gran finale che celebra il percorso decennale dei Marvel Studios, all’irriverente e secondo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone; otto film che toccheranno generi finora inesplorati come la commedia romantica (Ant-Man and the Wasp) e l’horror (I Nuovi Mutanti).

Ecco una lista per ordine di uscita.

Diteci nei commenti qual è il vostro cinecomic più atteso!