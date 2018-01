tempo di lettura 1'

Anche quest’anno abbiamo voluto fare una lista non solo di cosa ci sia piaciuto nel 2017 ma anche di cosa pensiamo abbia segnato un piccolo passo avanti nel cinema o sia la dimostrazione di una tendenza che sta modificando (o modificherà) i film che vedremo.

Sono 10 azzardi, difficilmente ognuna delle tendenza di cui questi film costituiscono un esempio è qui per rimanere, ma qualcuna probabilmente sì. È un modo di guardare al cinema dell’anno passato nella stessa maniera in cui guardiamo ai film di 20, 30 o 40 anni fa, considerandoli anche per l’importanza che hanno potuto avere negli anni e che (in questo caso) potrebbero avere in futuro.

Anche per questo motivo i film di questa lista non sono proposti in un ordine di gradimento ma in un ordine sparso.