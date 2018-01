Aquaman: da James Wan una nuova foto dietro le quinte del cinefumetto DC

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nell’augurare ai fan un buon anno nuovo,ha diffuso online una nuova foto dietro le quinte di,il cinefumetto DC in preparazione con protagonista(già apparso brevemente in Batman v Superman e tra i protagonisti di Justice League).

È un’immagine inevitabilmente parziale e – lo ricordiamo – non è ancora stato diffuso un primo teaser trailer del film. Tuttavia, nel corso dei prossimi mesi è decisamente probabile che venga diffuso online nuovo materiale promozionale.

Ecco la foto postar da Wan:

Happy New Year from the Deep! Here’s to a great 2018. pic.twitter.com/xh1GmJMGas

— James Wan (@creepypuppet) 1 gennaio 2018