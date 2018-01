Spoiler

Da The Brick Show arriva la descrizione dei set LEGO che saranno messi in commercio prossimamente in vista dell’uscita di. Come nel caso di molti altri set lego, i titoli, le situazioni e personaggi coinvolti potrebbero non corrispondere a quelli del film.

Ve le proponiamo qui di seguito:

L’Attacco dei Rider – Attack of Riders (76101)

Personaggi : Captain America, Vedova Nera, Outrider, Gemma dello Spazio

: Captain America, Vedova Nera, Outrider, Gemma dello Spazio Descrizione: Unisciti a Captain America e a Vedova Nera per proteggere il regno di Wakanda da un’invasione

La Ricerca dell’Arma di Thor – The Search for Thor’s Weapon (76102)

Personaggi : Rocket Raccoon, Groot, Thor, Gemma dell’Infinito sconosciuta

: Rocket Raccoon, Groot, Thor, Gemma dell’Infinito sconosciuta Descrizione: Unisciti ai Vendicatori decisi a trovare l’ascia del tuono di Thor. Siediti nel sedile posteriore della capsula di salvataggio con Rocket, Thor e Groot e dirigiti nello spazio.

Gli Attacchi di Corvis Glaive – Corvis Glaive Attacks (76103)

Personaggi : Corvus Glaive, Visione, Pantera Nera, Shiri, Gemma della Mente

: Corvus Glaive, Visione, Pantera Nera, Shiri, Gemma della Mente Descrizione: Progetti il Muro del Wakid (?) da Corvus Gleiv e dalla sua arma

La Battaglia con la Hulkbuster – The Hulkbuster Fight (76104)

Personaggi : Proxima Midnight, Falcon, Hulk/Bruce Banner, Gemma dell’Anima

: Proxima Midnight, Falcon, Hulk/Bruce Banner, Gemma dell’Anima Descrizione: Attento! Proxima Midnight ha preso possesso della torre di tiro e attacca Bruce Banner nella Hulkbuster.

Thanos: L’Ultima Battaglia – Thanos: The Last Battle (76107)

Personaggi: Thanos, Iron Man, Star Lord, Gamora

Descrizione: Assieme ai Vendicatori, inizia la guerra per il Guanto dell’Infinito!

La Battaglia nel Sanctum Sanctorum – The Battle in the Sanctum Sancatorum (76108)

Personaggi : Cull Obsidian, Ebony Maw, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man

: Cull Obsidian, Ebony Maw, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man Descrizione: Emergenza! Kull Obsidian e Ebony Maw stanno attaccando Dr. Strange! Assieme a Spider-Man, falli cadere dal tetto. Unisciti ad Iron Man e a Doctor Strange e usa i loro poteri per scacciare i cattivi.

A seguire, inoltre, una serie di immagini (via CBM) delle minifigure dedicate ad alcuni dei protagonisti del film. Degno di attenzione, nello specifico, è Spider-Man che appare con il suo costume con quattro braccia aggiuntive (proprio come il costume di Iron Spider nei fumetti).

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.