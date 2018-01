tempo di lettura 4'

Il film d'azione, corse e adrenalina dell'anno con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx

BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA

BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA, il film che ha incassato oltre 175 milioni di dollari in tutto il mondo, arriva finalmente in DVD, Blu-ray™ e 4K Ultra HD da domani con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Scritto e diretto dall’acclamato regista Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz), questo film dal ritmo frenetico e cool è interpretato da Ansel Elgort (Colpa delle stelle) nei panni di un giovane, abile genio della fuga che guida al ritmo della sua playlist. Con un cast stellare tra cui Kevin Spacey (House of Cards), Lily James (Ppz – Pride and Prejudice and Zombies), Jon Bernthal (The Walking Dead), Eiza González (Dal tramonto all’alba – La serie), Jon Hamm (Mad Men) e il premio Oscar® Jamie Foxx (Miglior attore, Ray, 2004), BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA regalerà una serie di contenuti speciali davvero imperdibili!

Sarà come mettersi al volante di uno tra i più grandi successi della scorsa a estate grazie ai ricchi contenuti speciali: featurettes del making-of, guida acrobatica con il cast, coreografia, musica nel film, animatics e molto altro per un film unico nel suo genere, che combina al meglio la musica con l’azione su quattro ruote.

In BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA Baby (Ansel Elgort), un abile giovane pilota al servizio di un criminale, per essere il migliore e il più veloce si affidaalla sua colonna sonora personale. Quando incontra la ragazza dei suoi sogni (Lily James), Baby intravede la possibilità di lasciarsi alle spalle la carriera criminale una volta per tutte. Ma dopo essere stato costretto a lavorare per un boss (Kevin Spacey) un’ultima volta, dovrà affrontare le inevitabili conseguenze quando un colpo destinato a fallire minaccia la sua vita, il suo amore e la sua libertà.

CONTENUTI EXTRA NEL BLU-RAY™:

Commento del regista

Commento del regista e del direttore della fotografia Bill Pope

Più di 20 minuti di scene estese & eliminate

Mozart in go-cart – Ansel guida

Animatics

Trova qualcosa di funky: la coreografia

Eccolo il mio Baby: Edgar Wright presenta il personaggio e la genesi del film

Mi serve una traccia da urlo!: la musica e l’importanza della colonna sonora nella sceneggiatura

Il diavolo al volante: il making-of degli inseguimenti in macchina

Il tuo nuovo gruppo: la banda di Doc

CONTENUTI EXTRA NEL DVD:

Commento del regista

Commento del regista e del direttore della fotografia Bill Pope

Eccolo il mio Baby: Edgar Wright presenta il personaggio e la genesi del film

Mi serve una traccia da urlo!: la musica e l’importanza della colonna sonora nella sceneggiatura

Il diavolo al volante: il making-of degli inseguimenti in macchina

Il tuo nuovo gruppo: la banda di Doc

Dietro le quinte

Mint Royale – videoclip Blue song : Videoclip girato dal regista per i Mint Royale nel 2003 in cui ha utilizzato una tecnica stilistica che gli sarebbe tornata utile 14 anni dopo

Trailer vari

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 53 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Ultra Alta Definizione (2.39:1) 3840 X 2160p

Audio: Italiano, Giapponese, Spagnolo 5.1 DTS-HD MA, Inglese Dolby Atmos (DOLBY TRUHD 7.1 compatibile) Inglese per non udenti, Polacco*, Russo, Tailandese 5.1, Dolby digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese per non vedenti, Cinese cantonese, Cinese mandarino, Cinese semplificato, Coreano, Danese, Estone, Finlandese, Giapponese, Lettone, Lituano,

Norvegese, Polacco, Russo, Spagnolo, Svedese e Tailandese

Contenuti Speciali: I contenuti speciali sono presenti sul disco Blu-ray incluso nella confezione

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 53 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Portoghese 5.1 DTS-HD MA

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Portoghese

Contenuti Speciali: • Commento del regista • Commento del regista e del direttore della fotografia Bill Pope • Più di 20 minuti di scene estese & eliminate • Mozart In Go-Kart: Ansel Guida • Animatics • Trova Qualcosa Di Funky: La Coreografia • Eccolo Il Mio Baby: Edgar Wright • Mi Serve Una Traccia Da Urlo: La Musica • Il diavolo al volante • Il tuo nuovo gruppo: la banda di Doc

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 53 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Inglese DS, Francese, Spagnolo – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Francese, Olandese, Spagnolo.

Contenuti Speciali: • Commento del regista • Commento del regista e di Bill Pope • Eccolo il mio Babu • Mi serve una traccia da urlo! • Il diavolo al volante • Il tuo nuovo gruppo: la banda di Doc • Dietro le quinte • Mint Royale – videoclip (Blue song)