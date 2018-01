Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Andare al cinema è diventato come un parco dei divertimenti. Gli studios che fanno brutti film per attirare le masse e gli azionisti sono come il fracking – ottengono i risultati migliori subito, ma così distruggeranno il mondo.

Queste le dichiarazioni di Jodie Foster circa i cinecomic, rilasciate a margine di un’intervista che l’attrice e regista ha rilasciato a margine dell’arrivo della quarta stagione di Black Mirror su Netflix, di cui ha diretto un episodio.

Nelle ore scorse, James Gunn, regista di Guardiani della Galassia 1 e 2, ha “risposto alla collega” con una serie di Tweet. Ecco la nostra traduzione delle sue parole.

Credo che Jodie Foster intenda il cinema in una maniera old fashioned secondo la quale i film spettacolari non possono stimolare il pensiero. Cosa che spesso è vera, ma non sempre. Il suo modo di pensare è abbastanza comune e non è del tutto privo di basi. E affermo che non è privo di basi proprio perché la maggior parte dei franchise prodotti dagli studios sono effettivamente senz’anima, cosa che rappresenta un autentico rischio per il futuro del cinema. Ma ci sono anche delle eccezioni.

I film d’intrattenimento devono NECESSARIAMENTE avere un cuore e una testa che tradizionalmente non hanno, e questo deve avvenire per la sopravvivenza stessa del cinema. Alcuni di noi stanno facendo di tutto per andare in questa direzione. Dare vita a film spettacolari che sono innovativi, umani, capaci di far riflettere è proprio quello che mi emoziona di questa professione.

Ma, a essere onesti, almeno dalle citazioni che sono state fatte delle parole di Jodie Foster, lei vede il filmmaking come qualcosa che è principalmente indirizzato alla sua personale crescita. Per quel che mi riguarda, questo elemento è solo una parte delle mie motivazioni, perché spendere svariate manciate di milioni di dollari su un film per me deve avere a che fare con qualcosa in più – è comunicare – quindi la mia esperienza è solo un raggio della ruota. Ma ho un grande rispetto per Jodie Foster e quello che ha fatto per la cinematografia e apprezzo la sua prospettiva di analisi sul panorama hollywoodiano.