Per interpretare Reynolds Woodcock ne(Phantom Thread), il nuovo film diha fatto scuola da Marc Happel, a capo del dipartimento dei costumi del New York City Ballet. Per prepararsi al meglio al ruolo interpretato nel film – ambientato nel mondo dell’alta sartoria londinese del 1950 – l’attore ha poi realizzato da zero un vestito di Balenciaga.

Come spiegato da Day-Lewis:

Il vestito di Balenciaga sembrava semplice fino a che non ho trovato il modo di realizzarlo e… mio dio, è incredibilmente complesso invece! Non c’è niente di più bello nelle arti che realizzare qualcosa che a prima vista può sembrare semplice e che invece non lo è. Se nella vita provi a realizzare una qualsiasi cosa, ti rendi conto di come non sia possibile dare vita alla semplicità senza metterci molto impegno.

Il film – lo ricordiamo – segna l’ultimo lavoro al cinema del grande attore, che ha annunciato il proprio ritiro dalla recitazione. Nel corso della sua straordinaria carriera, Day-Lewis ha vinto tre premi Oscar: nel 1990 per Il Mio Piede Sinistro, nel 2008 per Il Petroliere e nel 2012 per Lincoln.

Dalla sinossi ufficiale del film, diffusa dalla Focus Features e dalla Annapurna Pictures:

Il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson esplorerà ancora una volta un peculiare periodo del XX secolo. Il suo nuovo film è un dramma ambientato nel mondo dell’alta sartoria londinese del 1950. La storia fa luce sui retroscena della vita di un sarto (Day-Lewis) che ha confezionato abiti per molti membri dell’alta società ed anche per la Famiglia Reale.

Nel cast figurano anche Lesley Manville (Maleficent), Camilla Rutherford (The Darjeeling Limited).

Il regista produce il film insieme a JoAnne Sellar e a Megan Ellison della Annapurna. Peter Heslop, Adam Somner e Daniel Lupi figurano invece come produttori esecutivi.

La pellicola è nelle sale americane dal 25 dicembre.

Fonte: WMagazine