Qualche giorno fa,ha partecipato al podcast di MTV Happy, Sad, Confused a margine della promozione stampa di Hostiles.

In quell’occasione, l’attore ha confermato di essere stato in corsa per un ruolo in Solo: A Star Wars Story (qui l’articolo) ed è poi tornato a parlare di Batman, svelando di non aver ancora visto Batman V Superman o Justice League.

Ecco le sue parole:

Non ho ancora visto il Batman di Ben Affleck. Sì sono curioso, mio figlio sembrava interessato a vederlo, ma alla fine mi sono reso conto che voleva solo vedere il trailer e basta. Generalmente vado al cinema con i miei figli e confesso che non vado matto per i film sui supereroi. La gente sembra sorpresa quando lo dico, ma non capisco perché. Non ho visto nessuno degli Avengers o film simili: ho sentito che sono molto belli, ma mi basta sapere questo.

