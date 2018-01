tempo di lettura 2'

Con il video che trovate in calce all’articolo (con il provino di due orchi) Netflix ha ufficialmente annunciato il sequel di, il film di David Ayer che ha debuttato sulla piattaforma il 22 dicembre scorso.

Il colosso dello streaming ha dato il via libera a un sequel con Will Smith e Joel Edgerton, mentre David Ayer tornerà a sedersi in cabina di regia. Mancherà all’appello questa volta Max Landis, lo sceneggiatore del film da 90 milioni di dollari che questa volta passerà il testimone allo stesso Ayer.

Per il momento non è chiaro quando il sequel entrerà in produzione, ma vi terremo aggiornati.

ll casting degli orchi per il sequel di @BrightNetflix è terminato. Ah, già: #Bright avrà un sequel. pic.twitter.com/wFQQR8GfjH — Netflix Italia (@NetflixIT) January 3, 2018

Bright è disponibile su Netflix dal 22 dicembre.

La sinossi:

Questo action thriller è ambientato in un presente alternativo nel quale esseri umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. La pellicola, diretta da David Ayer (Suicide Squad, End of Watch – Tolleranza zero, sceneggiator e di Training Day) segue le storie di due poliziotti molto diversi tra loro. Una notte Ward, un umano (Will Smith) e Jakoby, un orco (Joel Edgerton) partono per un normale giro di pattuglia, che però sconvolgerà il futuro del mondo a cui sono abituati. I due si ritrovano così a dover superare le loro divergenze personali e a battersi contro un nemico aggressivo, lavorando insieme per proteggere una giovane elfa e un oggetto che si pensava dimenticato e che, nelle mani sbagliate, porterebbe alla distruzione totale.

