Spoiler

Dopo il debutto nelle sale diun gran numero di spettatori ha cavalcato la cosiddettacon alcuni ironici post dedicati a una curiosa scena del film di

Nell’ottavo capitolo della saga, durante uno dei dialoghi a distanza tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver), quest’ultimo appare infatti senza maglietta mostrando un fisico scolpito.

In molti hanno dunque usato i social per “replicare” la sequenza in proprio, non senza una grande ironia.

Ecco alcuni dei post più divertenti apparsi online negli ultimi giorni:

Porgan Freeman took the #kylorenchallenge Un post condiviso da Britt Hayes (@missbritthayes) in data: Gen 2, 2018 at 10:47 PST

#kylorenchallenge Un post condiviso da Nzuzo IronMan Malinga (@nzuzo_is_ironman) in data: Gen 2, 2018 at 7:32 PST

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB