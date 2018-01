tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (Cinquanta Sfumature di Grigio),(Pitch Perfect) collaboreranno con la Universal per produrre l’adattamento cinematografico dell’opera inedita di Anna Wiener ““.

Nato come un semplice post in un blog nel 2016 Uncanny Valley è un racconto dell’esperienza di Anna Wiener nel mondo dell’editoria e della vita nella Silicon Valley mentre cerca di avviare una startup tecnologica con risultati non particolarmente soddisfacenti.

Chloe Yellin supervisionerà il progetto per la Universal, mentre Johnny Pariseau lo farà per la Michael De Luca Productions. Anna Wiener figurerà invece come produttrice esecutiva.