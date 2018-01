tempo di lettura 1'

“James Bond tornerà nei cinema l’8 novembre 2019, preceduto dalla tradizionale release anticipata in Inghilterra e nel resto del mondo. Bond 25 sarà scritto da Neal Purvis e Robert Wade e prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Il cast, il regista e il distributore del film verranno annunciati nel corso dell’anno”.

Con questo post ospitato dalla pagina Facebook Ufficiale della saga è stata resa nota, a fine luglio, la data di uscita del 25° 007.

E – al momento – è l’unica cosa che sappiamo sul nuovo Bond movie, insieme al fatto che sarà scritto da Neal Purvis e Robert Wade e, presumibilmente, interpretato ancora una volta da Daniel Craig.

Ma in futuro potremmo anche vedere un James Bond donna o nero (per anni si sono inseguiti i rumour di un possibile fanta-casting di Idris Elba). Interrogata qualche giorno fa in merito a prospettive come queste dal Daily Mail, la produttrice Barbara Broccoli ha risposto:

Questi film tendono a essere lo specchio dei tempi, per cui cerchiamo sempre di spingere il tutto oltre i limiti. Ora come ora c’è Daniel Craig, ma chi può dire cosa accadrà in futuro?

