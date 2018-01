tempo di lettura 1'

Come riportato da Variety, la Overbrook Entertainment die di James Lassister non ha rinnovato un accordo di lungo corso con la Sony relativo alla co-produzione e alla distribuzione di prodotti cinematografici.

In passato tale “first look deal” – a garanzia della messa in cantiere di un determinato quantitativo di progetti in uno specifico lasso di tempo – ha reso possibili film come Hitch, La Ricerca della Felicità, Hancock e Karate Kid (2010).

Alcune indiscrezioni vedono la Overbrook interessata a stipulare un futuro accordo con Netflix. Smith, com’è noto, ha di recente lavorato al progetto di Bright, uscito proprio su Netflix e diretto da David Ayer (regista con cui l’attore aveva già collaborato in Suicide Squad). Altre indiscrezioni, non ancora confermate, vedono nella rottura del rapporto con Sony la volontà della Overbrook di avere “mani libere” e di rimanere del tutto indipendente.

Fonte: Variety