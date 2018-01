tempo di lettura 2'

Intervistate durante il Palm Spring Film Festival,hanno avuto modo di parlare dell’impatto ditanto sul pubblico quanto sulle loro vite.

Parlando delle sue figlie, Gadot ha specificato che la più piccola non ha ancora visto Wonder Woman, pur essendo molto orgogliosa del lavoro della madre:

Adora il personaggio. Non ha ancora visto il film, perché io sono la madre e provo in tutti i modi a proteggerla e a farle vedere cose adatte alla sua età, ma in futuro lo vedrà sicuramente. È molto fiera e… mi ha già chiesto se potrà prendere il mio posto quando sarò più vecchia!

E, come raccontato da Patty Jenkins, il ritorno di Wonder Woman ha fatto sì che il personaggio divenisse importante per una generazione come quella di suo figlio, che oggi ha 9 anni:

A mio figlio non interessa molto il mio lavoro, però gioca con i supereroi e Wonder Woman è divenuta importante anche per lui. Gli piace, ed è bello vedere come il personaggio sia tornato e sia importante per una generazione come la loro.

Gadot, com’è noto, tornerà nel ruolo di Diana Prince in Wonder Woman 2, nuovamente diretto da Jenkins.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

