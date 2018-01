tempo di lettura 3'

Nel corso di un’intervista con l’ Hollywood Reporter ha parlato del suo ultimo filme delle sue paure legate al fatto di essere una celebrità dopo la fama raggiunta con Suicide Squad.

L’attrice ha ammesso che prima di accettare ruoli in film come quelli di supereroi, gli attori dovrebbero essere messi in guardia da agenzie di talent e manager su come potrebbe rivelarsi il loro percorso.

“Debutterai in un cinecomic, ecco il peggio che potrebbe succedere e quanto spaventoso può diventare“.

L’interprete di Harley Quinn ha dovuto fare i conti con stalker e minacce di morte, ed è perciò costretta a spendere tempo e risorse per la sicurezza personale:

Impari tantissimo lungo la strada, come gestire ad esempio le minacce di morte: è importante avere una squadra addetta alla sicurezza che faccia un controllo su chiunque sia l’autore per riscontrare trascorsi episodi di violenza. È importante perché ti servirà sapere se avrai bisogno di guardie del corpo per andare a certi eventi. Controlli di questo tipo costano ogni volta 2.000 dollari, perciò tenetene conto quando entrate in questo mondo.

Ha poi proseguito dicendo:

Ti rendi conto che è un tipo molto diverso di carriera, perché avrai sempre il bisogno di un lavoro che ti permetta di finanziare quello stile di vita; non puoi limitarti a film indipendenti per il resto della tua vita perché uno di quei film che hai fatto ha cambiato tutto e adesso devi poterti permettere la tua sicurezza. Vorrei tanto che qualcuno mi avesse spiegato un mucchio di queste cose prima. Non mi sarei pentita della mia situazione perché avrei sempre saputo a cosa andavo incontro.

Margot Robbie tornerà a vestire i panni di Harley Quinn quest’anno sul set di Suicide Squad 2.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

