Il conceptual artist Andy Park ha diffuso online un suggestivo concept animato (già visto anche in versione statica) da lui realizzato che mostra(Paul Rudd) mentre si “trasforma” in Giant-Man nel bel mezzo della concitata lotta tra supereroi vista in, cinecomic Marvel dei fratelli Russo approdato nelle nostre sale il 4 maggio del 2016.

Anthony e Joe Russo, ricordiamo, hanno anche diretto i due nuovi capitoli dedicati ai Vendicatori, Avengers: Infinity War, in uscita ad aprile nei nostri cinema e Avengers 4, in uscita nelle sale nel 2019.

Potete vedere il suggestivo concept che prende vita qui di seguito:

2018 is gonna be awesome! @MarvelStudios 10 years anniversary! Wow! And we’ll get to see #AntMan rise up to the challenge of a sequel movie in July. This was the 1st keyframe of Giant-Man I painted on #CaptainAmerica Civil War pic.twitter.com/4OWse2Yb7T

— Andy Park (@andyparkart) 2 gennaio 2018