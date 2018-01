tempo di lettura 1'

Dopo quello su Maleficent 2, arriva un altro aggiornamento sempre da Omega Underground

Questa volta è relativo al sequel di Spider-Man: Homecoming. Secondo il sito, le riprese del cinecomic Sony/Marvel Studios (il cui titolo di lavorazione sarebbe Fall of George) dovrebbero partire il 1 giugno e proseguiranno fino a settembre.

Dai primi dettagli disponibili emerge che la produzione della pellicola di Jon Watts si terrà ad Atlanta, come gli altri cinecomic Marvel in arrivo tanto dalla Sony quanto dalla Casa delle Idee, ma anche in Germania, a Berlino nello specifico (cosa che darebbe credito ai rumour riguardanti una versione non americana di Gwen Stacy).

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi…