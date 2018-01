Spoiler

Nel ricreare i set e le ambientazioni per, sono state molte le fonti di ispirazione del design supervisor. Una di queste, come confermato dallo stesso Jenkins, richiama volutamente

Parliamo della sala del trono del Leader Supremo Snoke, che nel film di Rian Johnson è una grande aula le cui pareti sono di un rosso acceso con alcuni elementi di nero, dettagli che richiamano la celebre stanza rossa della serie creata da David Lynch e Mark Frost.

È un curioso riferimento che trova conferma anche all’interno del volume The Art of Star Wars: The Last Jedi. Più volte, difatti, la celebre serie (da poco tornata sul piccolo schermo con un revival), è stata citata nelle riunioni dell’art department alle quali hanno preso parte gli addetti ai lavori delle scenografie del film.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB