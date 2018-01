tempo di lettura 2'

Sono attualmente in corso in Inghilterra, presso i Longcross Studios le riprese del live-action di, lungometraggio Disney diretto dainterpretato da(che vestirà i panni del Genio della lampada),(Aladdin),(la Principessa Jasmine) e(Jafar).

Nelle ultime ore si è molto parlato del film in UK perché alcune comparse caucasiche della pellicola si sono dovute sottoporre a un processo di “scurimento” della carnagione tramite make-up. Il blockbuster della Casa di Topolino impiega circa 400-500 extra e per assemblare questo nutrito numero di comparse, il dipartimento casting è stato molto attento alla questione della diversità. Eppure, a quanto pare, a una ventina di generici dalla pelle bianca, è stato applicato del trucco atto a scurire la tonalità della carnagione. La questione è esplosa sulle pagine di testate come il Daily Mail e il Sunday Times e ne è scaturita anche l’ovvia polemica.

La Disney ha dovuto rilasciare un comunicato ufficiale per spiegare come e perché questa operazione di make up si sia resa indispensabile.

Sono state riposte grandissime attenzioni nel mettere insieme uno dei cast più diversificati mai visti sul grande schermo. La diversità è stata fondamentale sia per quel che concerne i nostri protagonisti che per quel che riguarda le comparse e solo in una manciata di casi in cui si è trattato di dover operare delle scelte relative a effettive capacità richieste per i performer, nonché per la sicurezza e il controllo di scene che richiedevano effetti speciali meccanici/con cavi, stunt e animali, si è proceduto ad “amalgamare” i membri della crew.

Il cartoon originale, vincitore di due Oscar e diretto da Ron Clements e John Musker, incassò ben 502 milioni di dollari al box office mondiale e viene ricordato anche per la performance vocale di Robin Williams in qualità di doppiatore dell’esilarante Genio della Lampada (in Italia venne doppiato da Gigi Proietti con altrettanta bravura).

L’iterazione in live action verrà sceneggiata da John August (Big Fish) e prodotta da Dan Lin, che aveva già lavorato con Guy Ritchie ai due capitoli di Sherlock Holmes realizzati in seno alla Warner.