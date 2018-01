tempo di lettura 2'

Se seguite con assiduità il lavoro di, saprete già che il filmmaker è un grandissimo fan di Blade Runner, la seminale pellicola di Ridley Scott.

In passato ha avuto modo di spiegare quanto lo sci-fi datato 1982 abbia influenzato il suo Batman Begins:

È complicato stabilire quale fosse l’omaggio consapevole e quale la mia analisi del perché Blade Runner fosse così convincente dal punto di vista della scenografia e nel modo in cui ha impiegato i set. Da un punto di vista pragmatico, Blade Runner è davvero uno dei film di maggior successo di sempre per come ha dato vita a una realtà impiegando quei particolari set. Per Batman Begins, contrariamente a Il Cavaliere Oscuro, ci siamo ritrovati a dover fisicamente costruire in larga parte le strade di Gotham City. Per cui ho sùbito gravitato intorno al trattamento visivo elaborato da Ridley Scott, per riprenderli in maniera tale da farli percepire come autentici e non come delle imponenti ricostruzioni. Abbiamo iniziato a studiare l’uso della pioggia, delle macchine da presa a mano, dei grandangoli…