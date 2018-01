tempo di lettura 1'

Come noto, James Franco ha vinto il Golden Globe nella categoria “Miglior attore in una commedia o musical” grazie alla sua performance in The Disaster Artist, pellicola tratta da, libro incentrato sulla vita die sulla realizzazione del suo film The Room (2003), considerato “così brutto da essere bello” e divenuto un culto della cultura pop più virata verso il trash.

Nel ritirare il premio, si è fatto accompagnare sul palco proprio da Wiseau e i due sono stati protagonisti di un siparietto di cui si è molto discusso sui social. L’autore di The Room voleva prendere la parola, ma Franco gli ha impedito di prendere il microfono. Una mossa che alcuni hanno giudicato come appropriata vista l’imprevedibilità di un personaggio come Tommy Wiseay, altri come scortese. Ebbene, tramite il suo profilo Twitter verificato, Wiseau ha rivelato cosa intendeva esternare durante la 75esima edizione dei Golden Globes, il premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press la cui cerimonia si è svolta nella notte a Los Angeles.

If a lot of people love each other the world will be a better place to live ! — Tommy Wiseau (@TommyWiseau) January 8, 2018

Insomma, a quanto pare si trattava di un… pacifico messaggio di amore!

In calce potete rivedere la premiazione.