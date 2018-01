Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Sono passati tre anni dalla realizzazione di Lo Chiamavano Jeeg Robot , successo di critica e di pubblico che ha consacrato la squadra Gabriele Mainetti / Nicola Guaglianone.

Ora i due sono pronti a tornare sul set di un nuovo progetto, diretto sempre da Mainetti e scritto insieme a Guaglianone, il cui titolo temporaneo è stato per un po’ di tempo Freaks Out.

Mainetti ne parla all’ANSA, spiegando che il 19 febbraio inizieranno le riprese a Roma:

Sarà una storia corale sull’identità che avrà come punta di diamante una donna. […] Ho un rapporto felice con il femminile, spero di riuscire a raccontarlo in maniera originale.

Abbiamo fatto già cinque stesure di sceneggiatura e come minimo ne faremo almeno altre due. Il titolo non c’è ancora, ne sta girando uno inglese ma era solo un’idea, non penso sarà quello anche perché è una storia romana. Sarà un mix di generi bello folle, super pop. Speriamo che non mi mettano in croce.

[…] La violenza sui minori l’ho affrontata nel mio corto Tiger Boy e in Lo chiamavano Jeeg Robot, e si parla in parte di abuso anche in questo film. La protagonista è emancipata e indipendente, e come tutte le donne, sa affrontare meglio emotivamente il dolore degli uomini, una forza che spaventa molti di noi, per questo le donne vengono spesso oppresse. Io invece le ammiro profondamente, meno male che ci sono loro.