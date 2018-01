Spoiler

Durante un Q&A ospitato dalla BAFTA,sono tornati a parlare delle rispettive idee sulle quali si sono confrontati durante i lavori di

La vicenda di Luke Skywalker è uno degli argomenti più dibattuti in merito all’ottavo capitolo della saga. Non è la prima volta che Mark Hamill ammette di aver essere rimasto inizialmente sorpreso circa quanto previsto per Luke nel film, come non è la prima volta che Rian Johnson torna a motivare le sue scelte di scrittura relative al destino del grande Jedi.

Parlando dell’esilio di Luke su Ahch-To, Johnson ha ribadito di aver voluto dare a Skywalker un motivo estremamente chiaro per il quale mettersi inizialmente fuori gioco:

C’era una vera e propria sfida sul personaggio di Luke. Sentivo che non avrei potuto far ritirare Luke su un’isola per ragioni come codardia o resa. Doveva esserci una ragione attiva e concreta per la quale Luke si era esiliato lì. Il motivo è dunque che Luke crede davvero che i Jedi siano diventati un ostacolo per la galassia.

Dal canto suo, durante i lavori del film, Hamill ha avuto modo di esprimere alcune sue riserve circa il destino di Skywalker, per poi mettere da parte le proprie perplessità e seguire le direttive di Johnson:

Beh, devi pur fidarti di qualcuno. Mi è stato concesso di esprimere le mie riserve su Luke – perché a volte non puoi fare a meno di dire “Luke non direbbe qualcosa di simile” o “Luke non farebbe una cosa come questa”. Ma una volta parlato con Rian, il mio lavoro è stato quello di accantonare ciò che desiderava Mark Hamill e fare del mio meglio per realizzare quella che era la visione di Rian. Generalmente ho una sorta di meccanismo interno che mi dice “Questo dettaglio mi va a genio, questo no”. È successo che io dicessi “Possiamo farne un’altra?” e che lui replicasse “No, questa andava bene”. A quel punto rispondevo “Beh Rian, se tu sei felice lo sono anche io”.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonti: BAFTA (via WaltDisneyStudiosAwards), CB