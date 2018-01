tempo di lettura 2'

Nel corso di un’intervista al BAFTA Q&A per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Daisy Ridley ha dato voce alle sue iniziali incertezze sullo script del film di Rian Johnson.

“Anche io, come Mark [Hamill], avevo delle riserve sullo script” ha ammesso. “Ricordo di aver pensato: ‘Dov’è John [Boyega]?’. È lontano da me e non voglio restare sola“.

Sebbene nel Risveglio della Forza Rey e Finn passino praticamente tutto il film insieme, negli Ultimi Jedi i due sono lontano e si riuniscono solamente alla fine.

L’attrice ha proseguito dicendo:

Entrare in un mondo simile è piuttosto spiazzante, e John è stato al mio fianco per tutto il tempo durante le riprese e l’attività stampa [del primo film]. Faceva paura pensare a un nuovo capitolo con noi distanti e così lo dissi a Rian. Per me è stato difficile, ricordo di avergli detto che questa volta sentivo più pressione.

E ha poi dato voce ad altre sue paure:

C’erano momenti in cui pensavo di aver recitato abbastanza bene, ma se Rian era soddisfatto anche io lo ero. Perché era uno di quei casi in cui vieni spinto a fare qualcosa di nuovo che non comprendi ancora bene, che è la stessa sensazione che prova Rey. Però mi sembra naturale avere dubbi.

Mark Hamill è poi intervenuto nella conversazione spiegando che Johnson ha spinto gli attori lontano dai sentieri già battuti, assicurandosi grandi interpretazioni da tutto il cast del film.

