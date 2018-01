Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Dopo aver ammesso di essere propenso a rinnovare il contratto con i Marvel Studios,ha un altro obiettivo: convincerea tornare nei panni di Wolverine per l’ultima volta.

Il motivo? Il potenziale crossover tra Avengers e X-Men in seguito dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.

Intervistato da Screenrant, l’attore ha spiegato che adorerebbe condividere lo schermo con Wolverine: “Amo Hugh Jackman, ma sfortunatamente è morto nell’ultimo film, no?“.

Ha poi suggerito:

Possiamo riportarlo in vita. Ora che c’è questa possibilità [di un crossover] lo chiamerò per convincerlo e per capire se è disposto a farlo per l’ultima volta.