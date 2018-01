tempo di lettura 2'

Mistero svelato. Se Thor compariva privo di benda nei primi materiali promozionali di(incluso il trailer del SDCC), era semplicemente perché l’attore non ha dovuto indossare alcunché sul set del film dei fratelli Russo.

Dopo alcuni test la produzione ha infatti deciso di realizzare la garza che copre l’occhio del Dio del Tuono in digitale. La decisione è stata presa sul set di Thor: Ragnarok ed è stata mantenuta su quello di Infinity War.

Come raccontato dall’attore a Cinemablend:

Con la benda, sì… all’inizio pensavo che fosse interessante, poi quando ho dovuto indossarla mi sono accorto che fosse ridicolo. Continuava a cadere e non avevamo il coso [fa un gesto per riferirsi alla cinghia]. Perciò abbiamo deciso di farla in CGI, cosa che mi ha reso parecchio felice. Comunque sono felice di non dovere indossare più la parrucca. Ha i suoi aspetti negativi, ma il lato positivo è che devo passare un’ora in meno seduto nel reparto trucco.

