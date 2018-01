tempo di lettura 1'

Quale futuro per le avventure cinematografiche del

È ancora presto per stabilirlo anche perché non esistono proprio informazioni certe in merito (a eccezione del fatto che sarà Matt Reeves a dirigere il nuovo film e che, in linea di massima, dovrebbe essere sempre Ben Affleck a interpretarlo).

Detto ciò, a margine degli Australian Academy of Cinema and Television Arts International Awards, l’ex Commissario Gordon della Trilogia di Christopher Nolan, Gary Oldman, ha avuto modo di rivelare al magazine TooFab chi vorrebbe vedere nei panni del celeberrimo supereroe DC.

Mi piacerebbe vedere qualcuno come Joaquin Phoenix nei suoi panni. E non lo dico per mancare di rispetto a Ben Affleck. Batman dipende tutto da chi è al volante, è quello che riesce a elevare il personaggio.

