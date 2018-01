tempo di lettura 2'

Collider a rivelare che, già regista di(e che ha lasciato il sequel), sta “lavorando alacremente” allo sviluppo di un film dedicato a, membro degli X-Men. L’idea è che Miller diriga il film per la 20th Century Fox, anche se l’acquisizione da parte della Disney potrebbe “complicare le cose”.

Steven Weintraub di Collider afferma che non si tratta di un rumour, ma che Miller è effettivamente al lavoro sul progetto:

After 12 years of running @collider and breaking countless stories you'd think people might trust me a little more. I'm 100% Tim Miller is developing a Kitty Pryde movie to direct. It's NOT a rumor. #RealNews pic.twitter.com/iM6CMNEgxh — Steven Weintraub (@colliderfrosty) January 9, 2018

Sul sito Weintraub spiega però che “il fatto che sia in sviluppo non significa che verrà effettivamente prodotto”, ne sa qualcosa lo stesso Miller che per avere il via libera al film di Deadpool dopo anni di sviluppo dovette far trapelare un video online scatenando l’entusiasmo dei fan e convincendo la Fox. Miller, peraltro, sta lavorando anche a Sonic the Hedgehog e dirigerà il nuovo Terminator per la Paramount con un’uscita in vista per il 2019. È chiaro quindi che il film di Kitty Pryde sarà uno dei progetti su cui sarà la Disney a dover prendere una decisione dopo l’ok all’acquisizione nel corso dei prossimi 18 mesi, ma tutto questo non sta fermando il regista dallo sviluppare attivamente il film.

Non sarà comunque la prima volta che Kitty Pryde/Shadowcat comparirà sullo schermo: Sumela Kay l’ha interpretata in un cammeo in X-Men, Katie Stuart in X-Men 2, mentre Ellen Page ebbe un ruolo più ampio sia in X-Men: Conflitto Finale che in X-Men: Giorni di un Futuro Passato. Il personaggio è stato introdotto nei fumetti nel 1980, e da allora è diventato molto popolare anche grazie al lavoro di Chris Claremont e Al Milgrom. Nota anche con i nomi in codice di Sprite e Ariel, ma soprattutto Shadowcat, ha il potere dell’intangibilità: è in grado cioè di attraversare qualsiasi oggetto e di mandare in cortocircuito gli apparecchi elettronici.

