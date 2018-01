tempo di lettura 1'

In occasione di una conferenza stampa della Television Critics Association,ha parlato brevemente di, il secondo spin-off di Guerre Stellari diretto da Ron Howard.

L’attore ha alluso all’entrata in scena del regista dopo il licenziamento di Phil Lord e Chris Miller spiegando che le cose sono filate lisce come l’olio e ha poi descritto un’inquadratura inedita per i film di Star Wars voluta dal filmmaker:

Ricordo che una delle prime volte sul set con Ron Howard lui mi disse: “Dunque, voglio seguirti con la cinepresa mentre entri nel Millennium Falcon e fare questa inquadratura”. Non ricordavo di aver mai visto una sequenza simile che parte dall’esterno verso l’interno e lui infatti rispose: “Già, nessuno l’ha mai fatto prima”. Ero davvero eccitato essendo un grande appassionato. So che se la stampa ha parlato tanto di questo film, ma per me è stato un sogno e credo che sia davvero un gran bel film.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.

Fonte: Slashfilm